Quello che si svolgerà in Polonia dal 16 al 30 giugno sarà un Europeo Under 21 particolarmente atteso, specialmente per noi italiani. Dopo anni infatti sembra di avere, almeno sulla carta, una della nazionali di categoria più forti di tutti i tempi. Tanti i nomi di spicco nella rosa a disposizione dell'allenatore Di Biagio, molti i giocatori che nonostante la giovane età possono già vantare un’esperienza importante in Serie A.



Da Donnarumma a Rugani, da Caldara a Gagliardini passando per Conti, Petagna e Berardi. L’ossatura dell’Italia Under 21 sembra ben solida ed affidabile, Di Biagio ha a disposizione un gruppo che in alcuni suoi elementi ha conosciuto diverse partite anche nella Nazionale maggiore. Siamo di fronte all’Under 21 azzurra più forte di sempre? Questa la domanda che in molti si stanno facendo in questi giorni e, onestamente, scorrendo la rosa dei convocati di Di Biagio di elementi per pensarlo ce ne sono molti. Di certo le aspettative sugli azzurrini sono molte, importante sarà per i giocatori riuscire a trasformare questa pressione in convinzione e carica. La Nazionale di categoria non conquista un trofeo dal lontano 2004, quando gli uomini di Claudio Gentile bissarono la vittoria dell’Europeo già ottenuta 4 anni prima dai ragazzi del Ct Tardelli.



Il primo gruppo di azzurrini del nuovo millennio era composto da diversi giocatori che già militavano in Serie A. La stella assoluta era quella di Andrea Pirlo (decisivo con una doppietta in finale contro la Repubblica Ceca) che in Slovacchia guidava una compagine in cui figuravano, tra gli altri, Abbiati, De Sanctis, Gattuso , Perrotta e Ventola.

Convocati Italia Euro 2000



1 P Morgan De Sanctis

3 D Luca Mezzano

4 D Marco Zanchi

5 D Matteo Ferrari

6 C Gennaro Gattuso

7 A Gianni Comandini

8 C Roberto Baronio

9 A Nicola Ventola

10 C Andrea Pirlo

11 C Simone Perrotta

12 P Christian Abbiati

13 D Francesco Coco

14 D Claudio Rivalta

15 D Bruno Cirillo

16 C Ighli Vannucchi

17 C Cristiano Zanetti

18 C Fabio Firmani

19 C Marco Rossi

20 A Gionatha Spinesi



Era si una buona rosa quella di Tardelli, ma che sicuramente non regge il paragone con quella attuale. Stesso discorso vale per l’Under 21 campione 4 anni più tardi in Germania. I ragazzi di Gentile ebbero la meglio in finale contro Serbia-Montenegro: 3-0 il risultato in virtù delle reti di Bovo, De Rossi e Gilardino. Proprio questi ultimi due erano i giocatori più interessanti di quel gruppo, non a caso campioni del Mondo in Nazionale maggiore 2 anni più tardi ancora in Germania.



Di Andrea Barzagli, titolare e colonna di quella Nazionale, conosciamo tutti la straordinaria carriera. Anche lui, così come il compagno di reparto Zaccardo, condivide il trionfo mondiale del 2006. Palombo, Moretti e Sculli sono gli altri giocatori che poi sono riusciti a confermarsi nel massimo campionato durante la loro carriera; ma anche in questo caso l’attuale Under 21 sembra di gran lunga più forte di quella che alzò il trofeo dopo la finale di Bochum.

Convocati Italia Euro 2004



1 P Marco Amelia

2 D Cristian Zaccardo

3 D Emiliano Moretti

4 D Alessandro Gamberini

5 D Daniele Bonera

6 C Daniele De Rossi

7 C Giampiero Pinzi

8 C Angelo Palombo

9 A Alberto Gilardino

10 C Matteo Brighi

11 A Giuseppe Sculli

12 P Federico Agliardi

13 D Andrea Barzagli

14 D Cesare Bovo

15 C Marco Donadel

16 D Alessandro Potenza

17 C Giandomenico Mesto

18 C Alessandro Rosina

19 C Simone Del Nero

20 A Andrea Caracciolo

21 C Gaetano D'Agostino

22 P Carlo Zotti



L’Europeo che partirà tra pochi giorni in Polonia sarà inoltre l’occasione buona per Di Biagio per riscattare la disastrosa avventura di 2 anni fa in Repubblica Ceca. In quell’Europeo l’Italia, in cui erano già presenti Rugani, Bernardeschi e Cataldi, uscì al girone dopo il terzo posto dietro Portogallo e Svezia (le due finaliste, con gli elvetici campioni).

Considerando che in quella Under 21 figurava gente come Romagnoli, Zappacosta, Sturaro e Belotti uscire al primo turno fu considerato un fallimento. Un monito per il ct Di Biagio che dovrà infondere umiltà e calma ad un gruppo che però, nomi alla mano, ci autorizza a sognare.