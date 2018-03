Prosegue con un'altra vittoria il cammino dell'Italia nella fase Elite dell'Europeo Under 19: dopo il successo sulla Grecia all'esordio, gli Azzurrini vincono anche nella seconda giornata del gruppo 3 contro la Polonia. 4-3 per la squadra del CT Nicolato, trascinata ancora una volta da Gianluca Scamacca: dopo la doppietta agli ellenici l'attaccante del Sassuolo, ora in prestito alla Cremonese, mette a segno una tripletta contro i polacchi, decisiva per la vittoria la rete del difensore Bettella a meno di dieci dalla fine.



Italia-Polonia 4-3

17' Kopacz (P), 38' rigore Scamacca (I), 41' Walukiewicz (P), 50' Scamacca (I), 58' Kopacz (P), 65' Scamacca (I), 83' Bettella (I).



ITALIA U19 (4-3-1-2): Plizzari; Candela, Bastoni, Bettella, Tripaldelli; Melegoni, Marcucci (74' Tonali), Frattesi; Zaniolo (89' Buongiorno); Scamacca, Pinamonti (81' Brignola).

A disp: Bellanova, Capone, Cerofolini, del Prato, Gabbia, Mallamo.

All. Nicolato.



POLONIA U19 (4-2-3-1): Majecki; Szota, Walukiewicz, Chrzanowski, Puchacz; Grym, Kanach; Lyszczarz (84' Moder), Kopacz, Drawz (69' Kwietniewski); Strozik (77' Bergier).

A disp: Bednarczyk, Bulka, Grabowski, Makowski, Repka, Skoras.

All. Dzwigala.



Arbitro: Radu Petrescu (Romania)

Assistente 1: Mircea Grigoriu Romania)

Assistente 2: Nick Hopton (Inghilterra)

Quarto uomo: Paul Tierney (Inghilterra)