Dal palco di Palazzo Vecchio a Firenze, dove si sta svolgendo la cerimonia che permetterà ad alcuni ex calciatori, allenatori e dirigenti di entrare a far parte della Hall of Fame del calcio italiano, ha parlato Melania Gabbiadini, protagonista assoluta del calcio femminile e della Nazionale italiana, che al pubblico ha confidato:

"Speriamo che questa premiazione alla Hall of Fame possa creare attenzione nel calcio femminile. C'è stata Patrizia Panico che ha dato tantissimo, se non di più per il nostro calcio".



"Manolo è sereno. Sta giocando, onorando la sua maglia fino a che sarà lì. Non so quello che accadrà, ma prima di tutto deve giocare con tranquillità".



"Stiamo lottando per cambiare la mentalità. C'è tanto da fare. Credo che il passo di unire le società maschili a quelle femminili è un passo importante perché porta visibilità. Speriamo che altre società seguano la Fiorentina, perché avere una base solida e concreta di fa sperare in una crescita vera".