Il Napoli è pronto a rivoluzionare, almeno in parte, il proprio attacco. A gennaio il club di Aurelio De Laurentiis acquisterà dal Genoa Leonardo Pavoletti (per cui sono già prenotate le visite mediche per il 28 dicembre) e con il contemporaneo ritorno di Arkadiusz Milik dall'infortunio e l'esplosione di Dries Mertens a farne le spese sarà inevitabilmente Manolo Gabbiadini.



OCCHI SULLA PREMIER - Come riportato dal Corriere dello Sport, Gabbiadini non è contento, si sta guardando attorno alla ricerca di un club che possa garantirgli spazio già a gennaio. Il suo procuratore, Silvio Pagliari aveva confermato: "Ci stiamo guardando attorno, valutiamo anche campionati esteri". E proprio dall'estero può arrivare una svolta per Gabbiadini.



OFFERTA DELL'EVERTON - In particolare è la Premier League il campionato che più sta cercando la punta bergamasca. L'Everton è alla ricerca di una punta e Koeman è un tecnico che sa lavorare bene con gli attaccanti. L'esplosione di Graziano Pellè è anche merito suo e sebbene già in estate il Napoli non abbia concesso ai Toffees la cessione di Gabbiadini, a gennaio ci sarà invece un'apertura. L'Everton ha già presentato un'offerta da 20 milioni, inferiore rispetto a quella presentata in estate. Il Napoli, però, ci sta pensando perchè, di fatto, pareggerebbe la cifra che sborserà al Genoa per Pavoletti.