Sam Allardyce, manager dell'Everton, fa un punto sul mercato in entrata, con i nomi di Brozovic e N'Zonzi che gravitano intorno ai Toffees: "Su Brozovic e N'Zonzi non ci sono novità. Non escludo l'arrivo o la partenza di nessuno, è impossibile farlo in situazioni come questa. La finestra di mercato è aperta e può succedere di tutto"