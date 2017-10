Ryan Giggs, ex stella di Manchester United e Galles, assistente di van Gaal ai tempi dei Red Devils, si candida per le panchine di Leicester ed Everton. Queste, infatti, le sue parole a Sky Sport: "Per me questi sono club interessanti: il Leicester ha vinto il titolo due stagioni fa, l'Everton è un club fantastico con una storia altrettanto fantastica. Comunque, ci sono molti tecnici che trovano importanti queste panchine".