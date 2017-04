Ormai è ufficiale: Romelu Lukaku non firmerà il rinnovo contrattuale con l'Everton. La conferma arriva direttamente dal presidente dei Toffees, Ronald Koeman.



In Inghilterrà è il Sun, a riportare le dichiarazioni del Presidente: "Lukaku mi ha rivelato che non siglerà un nuovo contratto con noi".



Niente prolungamento quindi, con l'attaccante belga ormai sempre più vicino al ritorno al Chelsea, squadra in pole nel prossimo mercato estivo.