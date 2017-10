Walter Mazzarri potrebbe tornare presto in panchina. L'ex allenatore di Napoli e Inter, l'anno scorso al Watford, è stato contattato dall'Everton, che non è contento dei risultati ottenuti con Keoman in panchina (ieri sconfitta interna con il Burnley, tornato a vincere a Goodison Park dopo 41 anni) e valuta il ribaltone. L'olandese è a rischio esonero e Mazzarri è considerato dalla stampa inglese un candidato credibile. Già nel 2016 dopo l'addio di Robert Martinez, attuale ct del Belgio. l'allenatore livornese aveva avuto contatti con il club del Merseyside, ma la trattativa non andò in porto. Da escludere, per il momento, la pista italiana, dopo la scelta del Milan di confermare Montella.