Sam Allardyce, manager dell'Everton, parla dopo il 5-1 subito contro l'Arsenal: "È stato un disastro, i ragazzi non sono riusciti ad interpretare la partita come avevo loro chiesto di fare. La continuità è stata una preoccupazione dal primo momento in cui sono arrivato, abbiamo giocato ad un certo livello contro il Leicester, cadendo poi in basso nel primo tempo di questa sera. Più andiamo avanti, più dimostriamo di essere incostanti, è difficile riuscire a farli giocare al loro massimo livello. La prestazione è stata patetica sin dall'inizio"