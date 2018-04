Paulo Fonseca è l'oggetto del desiderio dell'Everton. L'allenatore dello Shakhtar è il primo obiettivo per la panchina per i Toffees, non soddisfatti del lavoro svolto da Allardyce, a sua volta subentrato lo scorso novembre a Koeman. Gli ucraini, secondo quanto riferito dal Sun, non hanno però alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire l'uruguaiano e sono pronti a blindarlo con un contratto da circa 9 milioni di euro all'anno.