Romelu Lukaku è tra i centravanti più ricercati d'Europa, l'allenatore dell'Everton Ronald Koeman ha confessato di essere piuttosto preoccupato per la sua situazione: "Vorrei che Romelu firmasse un nuovo contratto nel più breve tempo possibile, ma non è una questione di una o due settimane. Non ho sentito nulla in merito a questa situazione, forse la prossima settimana si otterrà un aggiornamento. Scambio? Se perdessimo Lukaku e prendessimo Kane , allora sì, naturalmente accetterei, ma non è realistico. Sono entrambi a 17 gol, e sono capocannonieri. Kane ha più fiuto, ma Lukaku è più forte fisicamente".