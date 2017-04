Romelu Lukaku, attaccante dell'Everton che lascerà il club a fine stagione, è dato molto vicino al Chelsea, ma non è l'unica squadra che ammira. In un'intervista rilasciata a Sport ha ammesso di essere abbonato al canale televisivo di alcune squadre di calcio.



"Seguo Chelsea Tv, Manchester United Tv e Real Madrid Tv. Voglio sapere tutto il possibile su queste squadre, come i giocatori si allenano e come vivono. Da quando mi alzo la mattina fino al momento di andare a letto, penso sempre e solo al calcio".



Il belga ha segnato 24 reti in questa stagione, e come spiega il Sun, soprattutto il Chelsea pare essere in vantaggio per l'acquisizione del suo cartellino in vista della prossima stagione.