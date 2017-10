Secondo quanto riportato dalla redazione inglese di Sky Sport, l'Everton ha per ora confermato la propria fiducia a Ronald Koeman nonostante l'inizio di stagione disastroso in campionato ed Europa League. I contatti con l'italiano Walter Mazzarri (finito anche nel calderone dei possibili sostituti di Montella al Milan) sono fermi e in stand by, ma sarà decisivo il trittico di gare che vedrà i Toffees affrontare Lione, Arsenal e Chelsea al ritorno dalla sosta.