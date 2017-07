Wayne Rooney, nuovo giocatore dell'Everton, esprime la sua gioia per essere tornato a casa: "È una grande sensazione. Ed è un grande momento per il club che sta acquistando gli uomini giusti e speriamo tutti che sia una grande stagione. Vogliamo riportare trofei in questo club. Il mio ruolo? Vedremo. Adesso la cosa più importante è stata tornare ed è giocare. Poi il tecnico farà le sue valutazioni. La sfida contro lo United? Farò di tutto per regalare tre punti all'Everton. Ho avuto un grande periodo allo United, ma i giocatori cambiano squadra e io sono tornato all'Everton. Sarà una data emozionante quella del 12 agosto (prima giornata di Premier League, ndr). E sarà eccitante sia per me che per la mia famiglia. Sono tutti felici di vedermi ancora con la maglia blu. Il mio giglio maggiore è il più felice di tutti e ovviamente sarà felicissimo mio padre, tifoso dell'Everton. Per vedermi ora dovrà solo impiegare cinque minuti di macchina".



Due parole, poi, sul Manchester United: "È stato frustrante. Ho bisogno di giocare, ma da capitano del Manchester United dovevo mantenere un atteggiamento positivo. È stata dura, ma così è il calcio".