Il centrocampista dell'Everton Morgan Schneiderlin, intervistato dall'Equipe, ha parlato del brutto periodo passato al Manchester United. Un lasso di tempo in cui oltre alla continuità ha perso anche la felicità: "In qualche modo ho perso il piacere del calcio, perché quando non si gioca, si finisce per non sentirsi liberi e tutto diventa più complicato. Qui, l'allenatore (Ronald Koeman) sa di cosa sono capace. Mi aveva già allenato in passato al Sunderland e continua a fidarsi di me. E' un piacere che si rinnova ogni giorno lavorare con lui. Sono molto felice di ritrovare il divertimento mentre gioco a calcio e spero che continuerà".