Spunta una nuova concorrente nella corsa a, attaccante in uscita dall’Arsenal. Come riportato dal Daily Mail, infatti, sulle tracce del giocatore c'è anche l’Everton. Nelle scorse ore aveva raccontato come sull’inglese siano al momento in pole position Southampton e Newcastle. Toffees pronti a sborsare circa 22 milioni di euro per il calciatore.