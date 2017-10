Peter Reid, ex centrocampista dell'Everton, ha criticato duramente l'ultima campagna acquisti dei Toffees, che non sono riusciti a sostituire Romelu Lukaku. Un nome adatto per la squadra di Koeman, secondo il due volte campione d'Inghilterra, sarebbe stato l'ex Juventus Fernando Llorente, approdato al Tottenham. “Penso che già da gennaio tutti sapessero che Lukaku sarebbe andato via", spiega Reid al Liverpool Echo: "Ho trovato strano il fatto che non abbiano preso nessun attaccante: sfumato Olivier Giroud, un giocatore disponibile sarebbe stato Fernando Llorente, secondo me sarebbe andato benissimo come acquisto".