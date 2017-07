A 13 anni di distanza dal suo addio, quando era poco più che un ragazzino, Wayne Rooney è pronto a tornare a casa, da uomo. L'ormai ex capitano del Manchester United, infatti, è a un passo dal suo Everton, la squadra per cui tifa fin da bambino e con cui ha esordito in Premier. L'attaccante inglese è arrivato questo pomeriggio al centro d'allenamento dei Toffees, dove nelle prossime ore svolgerà le visite mediche che anticiperanno l'ufficialità del suo ritorno. Per un attaccante - Lukaku - che ha lasciato l'Everton per i Red Devils, ce n'è un altro che compirà il percorso inverso. E che, dopo 14 anni, ha deciso di tornare a casa.