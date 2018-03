Sky Sport Uk riporta alcune dichiarazioni di Willian Jose che chiudono le porte ad un possibile futuro trasferimento del brasiliano della Real Sociedad all'Everton: Il brasiliano è felice in Spagna e non intende lasciarla per sbarcare in Premier.

Queste le sue parole: "Ho un contratto con la Real Sociedad fino al 2022, una squadra che mi ha dato tutto. Mi piace il club e la mia famiglia si trova benissimo a San Sebastian, quindi il mio unico pensiero è rimanere qui anche il prossimo anno e scrivere la storia della Real Sociedad".