E' bufera totale attorno all'ex difensore della Juventus Patrice Evra che, nel pre-gara della sfida di Europa League tra Vitoria Guimaraes e Marsiglia si è reso protagonista di un bruttissimo episodio che ha portato al suo allontanamento dal campo prima ancora del fischio di inizio. Come testimoniano un video girato sugli spalti dell'impianto portoghese e alcune foto, il giocatore francese ha sferrato un calcio all'altezza della testa a un supporter del Marsiglia che, insieme a un altro gruppo di persone, si trovava a bordo campo per colloquiare col resto della squadra.









​Evra, da tempo nel mirino della critica per una serie di prestazioni insufficienti che lo hanno portato ad essere una riserva nella formazione di Rudi Garcia e per un utilizzo troppo disinvolto dei social network, avrebbe ricevuto per circa mezzora cori e insulti da parte dei suoi tifosi e, dopo un tentativo di chiarimento, ha colpito uno di loro, con un calcio che a molti ha ricordato l'incredibile aggressione dell'ex stella del Manchester United Eric Cantona a un sostenitore del Crystal Palace nel 1995 che comportò una lunghissima squalifica.