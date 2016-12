Secondo l’edizione odierna de Il Giornale, la Juventus e Patrice Evra starebbero pensando ad un divorzio nel mercato di gennaio. Il terzino francese non ha confermato le ottime prestazioni dei primi due anni in bianconero e potrebbe anticipare la sua partenza di sei mesi rispetto alla termine naturale del suo contratto. Secondo quanto riporta il Sun, il West Ham starebbe pensando al difensore ex Manchester United che potrebbe arrivare alla corte di Bilic in prestito fino al termine della stagione.