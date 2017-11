L'ex allenatore di Amadou Diawara, Fabrizio Tazzioli è stato intervistato da Radio Punto Zero svelando un retroscena legato all'attuale centrocampista del Napoli e l'Inter: "Segnalai Diawara ai nerazzurri, ne parlai con gli osservatori, ma mi rendo conto che non è semplice fidarsi delle referenze su giocatori di Lega Pro. Durante l'estate 2015 l'Inter sfece un grosso investimento per un centrocampista assai più noto come Geoffrey Kondogbia quando avrebbero potuto acquistare Diawara e Dybala insieme spendendo meno di quella cifra. In tribuna erano spesso presenti anche osservatori di Juventus, Milan e Roma, ma nessuno ha avuto il coraggio di puntare su Diawara”.