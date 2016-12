Abdelkader Ghezzal lascia il calcio giocato. L'ormai ex attaccante algerino ha dichiarato sui social network l'intenzione di appendere gli scarpini al chiodo: cresciuto nelle giovanili del Lione (club dove attualmente gioca il suo fratello minore Rachid), la sua carriera si è dipanata prevalentemente in Italia. Crotone, Bari, Siena e Parma alcune delle sue ex squadre; l'ultima esperienza in B con il Como, prima di accettare, nel settembre scorso, l'offerta dell'Ain Sud, club dilettantistico francese. Con la Nazionale del suo Paese ha collezionato 29 presenze e 4 gol.