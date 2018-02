Lo strapotere del Bayern Monaco in Bundesliga è un fenomeno persistente da mezzo secolo circa. Ma l'ultimo lustro, quello dei cinque Meisterschale consecutivi (con il sesto, ormai una formalità, in arrivo) vinti a distanze siderali dalle seconde classificate, è l'emblema di un problema per il calcio tedesco abbastanza rilevante. C'è assenza di competitività, con la strada spianata al Bayern non soltanto per la maggior qualità dell'organico ma anche e soprattutto per la distribuzione dei diritti televisivi tutti a suo favore: una situazione che può solo peggiorare, se non si pongono rimedi. In merito Stefan Effenberg, ex centrocampista di Bayern Monaco e nazionale tedesca, si è espresso in un'intervista a T-Online: la sua proposta prevede la divisione delle 18 squadre in due gironi di nove ciascuno, sorteggiati senza l'individuazione di teste di serie, con le prime quattro squadre di ciascun girone promosse in quello, successivo, che prevederebbe l'azzeramento dei punti e di fatto l'inizio di un nuovo campionato (stessa sorte avrebbero le squadre escluse, che si giocherebbero la salvezza in un altro girone). Una soluzione che renderebbe il campionato incerto fino alla fine: già da tempo altre leghe che hanno già avuto modo di adottare questo modello per il massimo torneo, su tutte quella del Belgio.