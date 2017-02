Marc Ingla, ex direttore marketing del Barcellona, ora dg del Lille, ha parlato a Telefoot di Leo Messi, svelando i problemi avuti dalla Pulce con Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic è una macchina, ma a Barcellona aveva accanto un'altra macchina. Lo svedese è un giocatore più statico, che occupava troppo spazio per Messi e questo ha creato qualche frizione. Il suo futuro? So che stanno negoziando per il rinnovo, lui non è un giocatore molto espressivo, ma penso rimarrà a vita al Barcellona".