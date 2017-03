E' rimasto nei cuori dei tifosi della Fiorentina per il gol del 3-2 contro la Juventus nella storica rimonta viola contro la corazzata di Antonio Conte.



Joaquín, ora in forza al Betis Siviglia, è rimasto senza parole quando ha scoperto della folle remuntada del Barcellona contro il PSG: "Siamo partiti per Siviglia con la partita sul 3-1 al gol di Cavani, poi quando siamo atterratti ci hanno del 6-1 e ho pensato che mi stessero prendendo in giro".



Una volta ricevuta la conferma, ecco l'ulteriore esclamazione, riportata dal Mundo Deportivo: "Impossibile! Chissà come starà Unai Emery! Quello che ha fatto il Barca è storico, hanno segnato un'epoca". Sul migliore in campo non ha dubbi: "Che golazo di Neymar! Come ha colpito quel pallone! E' in forma straordinaria, mi sorprende ogni volta".