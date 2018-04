L'Olympiacos perde 1-0 sul campo dell'Apollon Smirnis in Grecia. Nel finale gli ospiti protestano con l'arbitro, chiedendo un rigore per fallo di mano. Il centrocampista tedesco Marko Marin (ex Fiorentina) viene ammonito per simulazione dopo essersi buttato a terra in seguito a una leggera spinta dell'arbitro: vedere per credere.