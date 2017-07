La scorsa stagione in Italia con le maglie di Genoa e Milan, Lucas Ocampos ha parlato del proprio futuro a L'Equipe: "Mi sento bene, in Italia ho lavorato molto e la sicurezza in me stesso è cresciuta. Spero di restare e fare una buona stagione a Marsiglia. Il tecnico mi dà fiducia. Ho già la testa a Marsiglia, non ho ancora discusso né col tecnico né col direttore Zubizarreta,. ma lo farò presto. L'esperienza in Italia? Al Genoa ho giocato di più mentre al Milan è successo all'inizio, meno alla fine. Ma è stata una buona esperienza".