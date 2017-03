Kazuyoshi Miura, ex attaccante del Genoa, appena una decina di giorni fa è entrato nella storia del calcio come il giocatore più anziano di sempre a segnare un gol in una competizione ufficiale: a 50 anni e 14 giorni. La sua carriera, però, sembra non voler finire, nè sul campo, nè nelle intenzioni. Infatti, in un'intervista, ha rivelato il suo sogno per il futuro, perchè come un ragazzino ha ancora un futuro: "La gente parla della mia età, ma io sono contento perchè sono un attaccante e ho segnato. Segnare è sempre sintomo di un ottimo modo di allenarsi e di motivazioni, questo è l'importante. E' importante continuare a sognare: il mio sogno è giocare ancora un Mondiale. La prima Coppa del Mondo che ho visto aveva solo 16 squadre, era difficilissimo dover rappresentare un continente: l'Asia ad esempio, fino a poco fa, aveva solo due squadre, ora ne ha 4-5. E' un cambiamento positivo, che aiuta dove il calcio è ancora uno sport minore. Non ho nessun segreto, se non la voglia di allenarmi, ma non è qualcosa che viene a 50 anni, c'è già prima, e te la porti dietro, ed è ciò che mi ha fatto andare avanti fino ad ora".