L'ex attaccante dell'Inter Adriano torna a parlare a Globoesporte della possibilità di riprendere la carriera di calciatore all'età di 35 anni, dopo il ritiro del maggio 2016. In particolare, l'Imperatore ha mandato un messaggio alla sua squadra del cuore, il Flamengo: "Se mi vogliono, io sono qui. Non pretendo di tornare in campo per soldi, lo farei solo per amore". Adriano ha iniziato la carriera nel club di Rio de Janeiro, prima di farvi ritorno nella stagione 2009/2010 e da agosto a novembre 2012.