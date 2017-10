Adriano torna a far parlare di sé. L'ex attaccante dell'Inter, che qualche settimana fa aveva annunciato l'intenzione di tornare a giocare, ha pubblicato e poi rimosso un video sul proprio account Instagram in cui se la prende con una donna, colpevole di avergli fatto la macumba: "So che c'è qualcuno che mi sta facendo una macumba, ma non funzionerà perché Dio è più grande. Meglio che tu ti occupi della tua vita. So che si tratta di una donna ma non serbo rancore, provo solo pena. La mia famiglia prega per me tutti i giorni, io rispetto tutti e tu rispetta gli altri".