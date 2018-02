Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla della corsa allo scudetto a Sky Sport: "Il Napoli ci crede non solo per i punti ed il primo posto, ma per il gioco: è ammirato da tutti e crea simpatia e non antipatia, anche perché duella con la Juve che viene da anni di vittorie. Loro vanno avanti con il sorriso ed il gioco e la gente è dalla parte del Napoli. Juventus? Bisogna capire quante energie toglierà la Champions".