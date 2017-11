Mario Corso, ex calciatore dell'Inter, ha parlato a www.sportmediaset.it del momento attuale dell'Inter: "Icardi a tre gol dalle mie marcature in nerazzurro? Era scontato che mi passasse, speriamo che faccia in fretta. Lui è lì per fare gol, io facevo un altro mestiere e il fatto che mi superi è il minimo. Icardi comunque è un grandissimo e speriamo mi superi a breve: sono molto contento per lui. Il merito principale di questo campionato nerazzurro? Il merito principale va sicuramente all’allenatore che, nonostante le perplessità iniziali, sta gestendo un gruppo che l’anno scorso sembrava difficile. Tutti stanno facendo bene e poi ci sono 3-4 giocatori che sono sopra la media. Sotto la regia di Spalletti si sta formando una squadra vera. La personalità di Spalletti ricorda un po’ quella di Herrera? Spalletti è un allenatore che vede le partite, le capisce e le cambia. Herrera è stato un grande allenatore, era bravissimo fino al sabato ma poi non sapeva leggere le partite: ha avuto la fortuna di avere una squadra formidabile. Inter da Scudetto? Farci un pensiero non costa niente. L’obiettivo principale però è tornare in Champions e penso che il percorso sia ottimo. Poi se la squadra dovesse mantenere questo stato di forma e questa mentalità può succedere di tutto"