Quando parla Felipe Melo non è mai banale. Il nuovo giocatore del Palmeiras ha parlato a Globo TV della sua avventura in Brasile, non risparmiando però una stoccata all'Inter: "Il Palmeiras è un club famoso a livello mondiale, come Real Madrid e Barcellona. Ho potuto osservare, inoltre, come le strutture di allenamento di questo club non abbiano nulla da invidiare a quelle dei nerazzurri, anzi: abbiamo un centro nuovo, migliore di quello dell'Inter, che pure è uno dei club più importanti al mondo".