Quello di Luis Figo è stato uno dei trasferimenti più discussi, se non il più discusso, dei primi anni duemila. Del resto passare dal Barcellona al Real Madrid non è mai facile, nè per la società nè per i tifosi, a maggior ragione se questo "tradimento" da una delle stelle più lucenti: l'immagine che fotografa tutto questo è infatti il calcio d'angolo al Camp Nou, quando il portoghese diventò il bersaglio degli oggetti blaugrana, tra cui una testa di maiale. L'ex Inter, Pallone d'oro del 2000, ha raccontato sul sito ufficiale della Liga le sensazioni avute nel momento della sua decisione: "Andare via dal Barça mi è costato un sacco. Ho avuto un sacco di pressione. A un certo punto ho pensato addirittura di non andarmene, non mi interessavano solo la sportiva e quella economica, ma piuttosto il fatto che avrei deluso molte persone. Ci sono dei momenti in cui si hanno molti dubbi, in cui bisogna pensare se si ha intenzione di prendere quella decisione, fino a quando si sceglie e allora non c'è più un modo per tornare indietro. Alla fine, come in tutte le professioni, se non ti senti riconosciuto al cento per cento, e non intendo da parte del pubblico, ma piuttosto dalle persone che gestiscono il club, e se si dispone di altre offerte, si pensa a cambiare. E questo è quello che è successo".