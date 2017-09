Vamos que vamos A post shared by Adriano imperador (@adrianoimperador) on Sep 13, 2017 at 12:56pm PDT

Nuovo look per l'Imperatore, l'attaccante exLeite Ribeiro: ecco la foto su Instagram del nuovo taglio particolare di barba, geometrico, che sta spopolando sul web. Migliaia i commenti, tanti dei quali dei suoi tifosi italiani, per apprezzare o criticare il cambio d'immagine e soprattutto per esprimere nostalgia verso l'ex calciatore dell'Inter.