Andrea Mandorlini, ex giocatore di Torino e Inter, parla a ToroNews del suo modo di essere in panchina e di quello dei colleghi: "Io non credo di essere mai stato arrogante nelle mie dichiarazioni, però dicono che ho un carattere difficile. Non credo sia vero, se mi conosco un po’. Mihajlovic, invece, con questo atteggiamento è considerato “uno tosto”. Qual è il metro di giudizio? I Mourinho, i Capello, gente che ha vinto titoli, posso capire, ma se leggi il suo curriculum alla voce risultati trovi solo niente – esonerato – niente – niente – cacciato – niente".