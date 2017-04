McDonald Mariga, centrocampista ex Inter, parla a ESPN del suo rapporto con Mourinho: "Le persone che lo odiano non lo capiscono, non lo conoscono. È una persona molto buona e un allenatore molto bravo. Posso assicurarvi che, se vi capitasse di incontrarlo, direste che che è una persona buona. Con i giocatori è bravo se fai quello che vuole. Si assicura che ognuno stia facendo il suo lavoro, ma se qualcuno non lavora come gli piace, può impazzire. È una persona retta, che scherza molto, non ho mai avuto un problema con lui per tutto il tempo che sono stato all'Inter. Nessuno ha mai avuto difficoltà con lui, né dentro né fuori dal campo".