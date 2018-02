Yuto Nagatomo, nuovo terzino del Galatasaray, è tornato a Milano per la nascita del suo primogenito. Questo il suo messaggio su Twitter: "Vorrei ringraziare il tecnico e la società per avermi permesso di tornare temporaneamente a Milano. Non appena sarò tornato in Turchia, le mie condizioni saranno migliori. Studierò bene come novello papà!".