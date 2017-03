Ezequiel Schelotto, laterale dello Sporting Lisbona, ex Cesena, Atalanta e Inter, torna sul suo periodo nerazzurro alla tv ufficiale del club portoghese: "L'Inter, che nel 2010 aveva vinto tutto con Mourinho, mi ha notato quando ero all' Atalanta. Quando ci sono andato - ha dichiarato il Galgo - ero come se fossi arrivato in un mondo nuovo, così come accaduto allo Sporting: in entrambi i club si gioca sempre per vincere".