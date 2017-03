L'ex Inter, Xherdan Shaqiri, è stato intervistato da Langenthalertagblatt. Tanti i temi toccati, tra cui mercato, passato e infortuni: "Non è vero che non mi comporto da professionista. Purtroppo ho accusato vari problemi fisici, ma so benissimo cosa posso pretendere dal mio corpo. Devo prestare attenzione anche al cibo. Gli infortuni fanno parte dello sport, purtroppo".



SHAQIRI PASSATO - "Cinque anni fa ero più imprudente. Da giovane giocatore ci si fa in questo campo molta esperienza e si diventa automaticamente più prudenti. Prima facevo in ogni situazione quello che mi sembrava giusto. Oggi rifletto di più su quello che potrei scatenare con una frase non pensata. Le mie qualità ora? L’esperienza, naturalmente. Situazioni di stress non mi fanno più perdere facilmente la calma".



RITORNO A BASILEA - "Basilea è la mia città natale, con il club svizzero mi sono messo in luce. Per questi motivi sarò sempre legato in maniera speciale al club. Al momento però ho ancora altri obiettivi che vorrei raggiungere".



MIGLIOR CAMPIONATO - "Naturalmente Premier League. Da quando sono allo Stoke City cerco di migliorare il mio inglese. Con lo Stoke vogliamo chiudere meglio rispetto alla passata stagione,quando siamo finiti al nono posto. Al momento siamo ancora noni".