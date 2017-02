Francesco Toldo, ex portiere dell'Inter ora responsabile del progetto nerazzurro Inter Forever, ospite dell'Oratorio della Rondinella a Sesto San Giovanni ha parlato del suo passato interista: "Ritiro dopo la finale di Champions vinta? Fu una decisione presa la sera stessa. Personalmente ho visto il ritiro come una liberazione, ma ci sono altri giocatori che quando si spengono le luci della notorietà non sanno più cosa fare. Per alcuni il ritiro è difficile, per me è stato piacevole: sono tornato ad essere una persona normale".