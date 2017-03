Nemanja Vidic, difensore ex Inter, ai microfoni di ESPN ha spiegato le sue difficoltà nel club nerazzurro, imputabili anche alla difesa a 3: "Ho giocato così quando ero all'Inter e non mi è piaciuto. E' vero che rapidamente può diventare a cinque e che se si dispone di due ali può essere efficace, ma non è così che vedo la mia squadra di calcio perfetta. Io preferisco il 4-4-2, il 4-3-3 o il 4-2-3-1, poi ogni allenatore fa il meglio con quello che ha a disposizione. So anche come il calcio sta cambiando e che il Chelsea probabilmente vincerà il campionato giocando a tre dietro".