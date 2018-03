Non gli resterà una grande soddisfazione, visto che il Pescara di Epifani è finito travolto a domicilio dal Parma . Cristian Bunino però ieri all'Adriatico ha realizzato il primo gol da quando è arrivato in Abruzzo a gennaio, ceduto dalla Juventus in cambio di Leonardo Mancuso che però è rimasto anche lui a Pescara fino al termine della stagione. Bunino , prima punta ex Primavera bianconera, aveva iniziato la stagione in prestito ad Alessandria in Serie C ma, a quasi 22 anni, ha avuto l'opportunità di tornare nel campionato cadetto dove aveva già militato con le maglie di Livorno e Pro Vercelli.