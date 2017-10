Il responsabile ricavi del Barcellona Francesco Calvo (ex Juventus), a margine del Forum Sport e Business del Gruppo 24 Ore, avverte Milan, Inter e Juve, che puntano ad aumentare gli introiti dal mercato cinese: "Si parla tanto dello sfruttamento del mercato cinese ma i ricavi da quel mercato sono inferiori a quanto alcune squadre italiano aspirano ad avere. Il mercato cinese è molto particolare, solo Barcellona, Manchester United e Real Madrid riescono a generare ricavi, perché quel mercato è orientato su se stesso. Le aziende cinesi non hanno bisogno di farsi conoscere nel mondo perché il mercato domestico è molto importante. Utilizzano il calcio come veicolo di comunicazione, ma il numero di squadre che possono entrare in Cina è molto limitato".