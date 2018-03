Massimo Carrera, allenatore dello Spartak Mosca, ha parlato a RMC Sport: "Panchina d'Oro ad Allegri? Sicuramente è un premio importante, fa piacere avere portato il lavoro italiano all'estero. Noi riusciamo a dare qualcosa in più sotto il profilo tattico, di organizzazione, poi siamo in 5 ad aver vinto l'anno scorso, qualcosa di buono ci sarà stato. Juve e Roma in Champions? Hanno il 50% di passare. Scudetto? Io sono juventino, quindi punto su Allegri. Non so cosa voglia fare Conte, è tanto che non lo sento. Di nuovo in A? Sto bene allo Spartak Mosca".



MONDIALE - "In Russia sono stati un po' traumatizzati dall'esclusione, l'Italia poi è sempre l'Italia. Questo flop dev'essere motivo di rinascita per il calcio italiano. Ct? Non spetta a me deciderlo".