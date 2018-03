Una lunga intervista per raccontare tutto se stesso: dagli inizi ai momenti più belli, rigorosamente in maglia Juve. Franco Causio ha parlato al Corriere dello Sport, dando la propria opinione sui bianconeri di oggi: "Chi mi piace? Uno è Cuadrado, purtroppo adesso si è fatto male. Douglas Costa è forte, Bernardeschi potrebbe essere un giocatore che può fare la fascia. Non ne vedo altri sinceramente. Mi aspettavo Berardi del Sassuolo, però si è perso per strada".