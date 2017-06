A Radio Kiss Kiss è intervenuto Domenico Criscito, ex terzino della Juventus, che ha commentato la stagione appena passata. In chiave Napoli e Juve: "La bellezza del gioco del Napoli è arrivata in tutto il mondo, penso che l'abbiano invidiato tanti. Questo Napoli ha tutte le possibilità di vincere lo scudetto. Credo che il Presidente sia pronto ad investire per portare il titolo agli azzurri. La Juventus potrebbe essere meno affamata l'anno prossimo, a Napoli c'è tanta voglia. Io in azzurro? Sono pronto! Voglio tornare in Italia. Ho un anno di contratto con lo Zenit e non ho ancora parlato di rinnovo. Sto bene qui, ma con la mia famiglia sto valutando l'idea di tornare in Italia".