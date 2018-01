Scartato dal Benevento con tanto di polemica, Paolo De Ceglie ha appena iniziato una nuova avventura con il Servette, squadra di Serie B svizzera. Il terzino ex Juve ha parlato a Il Corriere di Torino della sua nuova avventura: "Torno in campo il 3 febbraio e sono felice. Siamo in Challenge League, la B elvetica. E siamo terzi in classifica, a 11 punti dal Neuchatel capolista, ma con una partita in meno. Vinciamo il recupero, poi abbiamo ancora due scontri diretti e ci crediamo. Ero arrivato solo per curiosità ma ho trovato una società organizzata in maniera perfetta, uno stadio nuovo, un centro sportivo moderno e funzionale. Ho sentito che volevano iniziare con me un progetto, che ci credevano. Sulla cifra ho detto di fare a loro, ho lavorato e guadagnato, non ho mai buttato via i soldi, non era questo il problema. Ho firmato fino a giugno, anche se mi erano stati proposti altri due anni di contratto: dimostrerò sul campo che merito ancora la loro fiducia. Non mi voglio fermare, semplicemente perché sento che non è ancora arrivato il momento di farlo. Benevento? Non ci siamo trovati, chiudiamola qui.”