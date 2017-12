Non le ha mandate a dire l'ex difensore della Juventus Paolo De Ceglie, che si è sfogato sulle pagine de Il Corriere di Torino dopo il mancato superamento del provino sostenuto col Benevento: "Non vorrei dirlo, ma forse devo: siamo più organizzati noi, al Centro giovani calciatori Aosta (la società dilettantistica fondata dal padre con la quale si sta allenando attualmente, ndr)". Sul suo passato in bianconero: "Vedere come Buffon, Nedved o Del Piero affrontavano la serie B è stata una scuola di vita per tutti. Con Chiellini mi sento più spesso, abbiamo sempre diviso la camera in ritiro, è un ragazzo eccezionale". Poi, un clamoroso retroscena relativo al centrocampista juventino Stefano Sturaro: "Gioca con problemi al crociato perché nessuno lo opera".